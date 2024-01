È di pochi minuti fa la notizia del tragico decesso di un 27enne mentre si allenava in una palestra a Maddaloni, in provincia di Caserta. Ad anticipare la notizia è il quotidiano online Edizione Caserta.

Tragedia in una palestra del casertano, 27enne muore durante allenamento

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe deceduto per un malore improvviso probabilmente mentre stava facendo degli esercizi nella struttura situata in una traversa di via Napoli. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sui fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Maddaloni che hanno provveduto ad informare l’autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.