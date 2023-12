Morto stroncato da un malore dopo cene e pranzi natalizi. A perdere la vita Raffaele Uccello, 59enne originario di Santa Maria a Vico.

Tragedia a Maddaloni dopo Santo Stefano: Raffaele si sente male e muore a 59 anni

Raffaele si trovava a Maddaloni, in via Cancello, dove si era trasferito dopo un’esperienza lavorativa al nord come guardiano. Questa mattina si sarebbe sentito male in circostanze ancora da chiarire.

Come spiega Edizione Caserta, nonostante l’arrivo dell’ambulanza, allertata dai familiari, per il 59enne non c’è stato nulla da fare. È stato stroncato da un arresto cardiaco. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione.

Accertata la morte per cause naturali, la salma è stata restituita ai parenti per la celebrazione delle esequie che si terranno molto probabilmente nella sua città natale, Santa Maria a Vico.

Il precedente

Altro malore killer si è registrato alla vigilia di Natale, al centro di Curti, sempre in provincia di Caserta, in vico Belluno. In quel caso un uomo è crollato sul selciato a poche ore dal cenone, privo di sensi. Nonostante abbia richiesto aiuto, la vittima è morta stroncata da un arresto cardiocircolatorio.