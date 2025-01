Si chiamava Pasquale Pagliaro il 43enne trovato senza vita in casa in via Padre Pio a Maddaloni. Come spiega Edizione Caserta, dell’uomo non si avevano notizie da giorni, al punto da indurre familiari e conoscenti ad allertare le forze dell’ordine.

Maddaloni, Pasquale trovato privo di vita in casa: 43enne forse stroncato da malore

L’uomo, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato trovato riverso a terra. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima.

La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia. Presumibilmente la causa della morte potrebbe esser stata determinata da un malore improvviso. Pasquale si sarebbe sentito male ma vivendo da solo non ha potuto chiedere aiuto a nessuno e si sarebbe accasciato sul pavimento senza avere il tempo di usare il telefono per lanciare l’allarme.