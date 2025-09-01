Un improvviso malore ha strappato alla vita Vincenzo Pipola, 53 anni, nella mattinata di ieri, domenica 31 agosto, a Maddaloni.

Maddaloni, malore improvviso in casa: Vincenzo muore a 53 anni

Come riporta Edizione Caserta, intorno alle 10, l’uomo si trovava nella sua abitazione di via De Carlucci, nel Parco dei Platani, quando dopo essersi fatto una doccia ha accusato un malore improvviso, rivolgendosi alla moglie per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, il personale medico ha tentato ogni possibile manovra di rianimazione, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati vani: l’uomo è deceduto sul posto. Pipola, salumiere alla Decò, era conosciuto come una persona gentile e stimata in città.