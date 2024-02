A Napoli, nel quartiere di Pianura, una coppia è stata trovata in possesso di una mazza di legno di 50 centimetri e un machete. Per le autorità, si tratta di armi destinate a “risolvere delle controversie con alcuni parenti”.

Questo è solo uno degli episodi nel bilancio quotidiano dei carabinieri di Napoli nelle ultime 48 ore.

Armi sequestrate, i Carabinieri intensificano i controlli

A Bagnoli, un 40enne napoletano è stato denunciato dalla locale compagnia dei Carabinieri per il possesso di un coltello dalla lama di 25 centimetri, più simile a una spada che a un semplice pugnale. Un altro caso simile è stato riscontrato nella stazione metropolitana Piscinola-Scampia, dove un 23enne noto alle forze dell’ordine è stato fermato con un coltello a serramanico grazie ai metal detector in dotazione.

I militari hanno arrestato un 45enne di Fuorigrotta per rapina, dopo aver sottratto parte dell’incasso da un supermercato in via Leopardi. Durante l’azione, avrebbe minacciato e strattonato una dipendente, ma è stato prontamente bloccato e il bottino restituito. Nel rione Case Nuove, i Carabinieri della compagnia Stella hanno sequestrato poi una pistola Beretta con matricola abrasa e 10 proiettili nel serbatoio.

Spaccio di droga, arrestati pusher tra Colli Aminei e Scampia

Ma non solo armi, anche il traffico di droga è sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine.

Le attività di controllo nella zona di Scampia hanno portato all’arresto di due pusher, uno dei quali è solo un 16enne. In loro possesso, 39 dosi di crack, 9 di cocaina, 16 di cobret e 24 di eroina. Il complice maggiorenne è stato portato in carcere, mentre il minorenne è stato affidato al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.

A Colli Aminei, un 17enne di Casavatore è stato arrestato con un 18enne e un 26enne, trovati in possesso di 35 dosi di crack, 28 di cocaina, 35 di cobret, 28 di eroina e oltre 600 euro in contanti ritenuti provento illecito. Entrambi sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio.