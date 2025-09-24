A Macerata Campania, nel casertano, una violenta lite familiare ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione e si è conclusa con l’arresto di un 26enne già noto alle forze dell’ordine.

Macerata Campania, violenta lite familiare: 26enne arrestato dai carabinieri

Secondo quanto ricostruito, nella tarda serata di ieri, 22 settembre 2025, i militari della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere sul numero di pronto intervento “112”, presso un’abitazione di via Volpicelli, dove era stata segnalata una lite in corso tra madre e figlio.

Il protagonista della vicenda è un 26enne del luogo, già censurato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per precedenti episodi di resistenza a pubblico ufficiale. All’arrivo della pattuglia, il giovane – in evidente stato di alterazione psicofisica – ha assunto un atteggiamento ostile e aggressivo, rifiutando di collaborare con i Carabinieri, insultandoli e opponendosi alle attività di controllo.

Dopo averlo immobilizzato, i militari dell’Arma lo hanno condotto in caserma dove, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 26enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.