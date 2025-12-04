Insulti e botte alla moglie davanti alle figlie piccole. Nel corso della notte, a Macerata Campania, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 47enne del posto, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento dei militari è scattato a seguito della denuncia presentata dalla donna, sua coetanea e convivente, che ha riferito di essere stata vittima, nel corso della relazione, di reiterati episodi di violenza fisica e verbale.

Macerata Campania, picchia e insulta la moglie davanti alle figlie: arrestato 47enne

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le aggressioni dell’uomo si sarebbero consumate anche in presenza delle due figlie minori, generando un clima familiare caratterizzato da tensioni costanti. La donna, temendo per la propria incolumità e per quella delle figlie, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che sono prontamente intervenuti per mettere fine alla situazione di pericolo. Raccolti gli elementi necessari, i militari hanno proceduto all’arresto del 47enne. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.