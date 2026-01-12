Evade dai domiciliari e aggredisce l’ex. Nel corso della notte, i carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno tratto in arresto un 42enne del posto, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Macerata Campania, evade dai domiciliari per picchiare l’ex moglie: arrestato 42enne

L’uomo era già sottoposto alle citate misure cautelari, con applicazione del braccialetto elettronico, nonché alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Nonostante i provvedimenti restrittivi in atto, il 42enne non avrebbe rispettato le prescrizioni e, secondo quanto accertato, avrebbe aggredito fisicamente l’ex moglie.

L’intervento dei militari dell’Arma ha consentito di bloccare l’uomo e procedere al suo arresto. Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.