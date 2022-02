Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia, è un comico, attore, sceneggiatore, doppiatore, scrittore, regista e youtuber italiano. E’ uno dei componenti del cast della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Maccio Capatonda: chi è, età, Lol, film

Maccio Capatonda è nato a Vasto il 2 agosto 1978, sotto il segno del Leone. Ha 43 anni ed è cresciuto a Chieti dove, già da quando aveva solo 12 anni, inizia a girare i primi video, partendo dall’idea di realizzare qualcosa di spaventoso ma che lo porta a scoprire la comicità. Successivamente, si trasferisce a Milano e i suoi primi contenuti vanno in onda sul programma Mai Dire… di Italia 1, dove propone video di finti reality show.

Negli anni successivi prende parte a diversi show e trasmissioni, come All Music Show e Tatami, realizzando anche alcune pubblicità, e nel 2015 esce il suo primo film, intitolato Italiano medio, produzione in cui non solo cura il soggetto, la sceneggiatura, il montaggio e la regia, ma interpreta anche il ruolo di Giulio Verme/Antonino Verme/Mariottide.

L’anno successivo Maccio Capatonda è nuovamente autore, attore e regista per Mariottide – La Sitcom, la serie televisiva italiana di genere commedia andata in onda su Infinity TV, e torna sul grande schermo con Omicidio all’italiana, anch’esso distribuito, per il quale riceve una candidatura ai Nastri d’Argento come “miglior commedia“.

Nel 2022, è tra i componenti del cast di Lol – Chi ride è fuori, in uscita con la seconda stagione su Prime Video, insieme a tra i vari Max Angioni e Virginia Raffaele.

Maccio Capatonda: fidanzata, Canalis

In merito alla sua vita privata, Maccio Capatonda sarebbe fidanzato da alcuni anni con Myriam, di cui non è noto nemmeno il cognome. Il comico preferisce mantenere riserbo sulla sua sfera sentimentale, esponendosi poco in pubblico. I due non hanno figli, ma Maccio ha detto di avere una grande passione per i gatti, che per lui è come se fossero figli surrogati.

In passato, si dice abbia avuto un flirt con Elisabetta Canalis, risalente all’estate 2013. Un legame durato giusto qualche mese e poi terminato.

Maccio Capatonda: libro

Maccio Capatonda ha scritto un libro nel 2020, intitolato proprio “Libro”: un’autobiografia in cui Marcello Macchia e Maccio Capatonda si alternano per raccontare la loro storia, dai primi istanti di vita del primo a quello che sta facendo ora il secondo.

Maccio Capatonda: Instagram

Su Instagram, Maccio è seguito da circa 550mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita professionale o momenti di vita quotidiana.