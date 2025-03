M5s a Giugliano, Nave: “Affrettato esporsi su presentazione simbolo alle elezioni”

Continua il botta e risposta nel Movimento 5 stelle su Giugliano. La posizione che dovranno assumere i pentastellati alle prossime amministrative è oggetto di discussione ma le ipotesi in campo continuano a vedere due fronti spaccati. Il senatore Luigi Nave ribadisce che bisogna lavorare sui temi e non sui nomi.

L’ex consigliere Salvatore Pezzella ai nostri microfoni aveva chiaramente detto di non voler sostenere una ricandidatura dell’uscente Nicola Pirozzi e ha invitato gli attivisti e cittadini a vedersi domenica in piazza per valutare una candidatura civica.