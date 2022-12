È morto all’età di 6 anni Silverio S, originario e residente a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Da tempo il piccolo combatteva contro un brutto male, che non gli ha lasciato scampo.

Lutto nell’Agro Aversano, Silverio muore a 6 anni: proclamato lutto cittadino

A darne notizia è il sindaco Vincenzo Santagata che ha anche proclamato nella giornata di oggi, 15 dicembre, il lutto cittadino. “La nostra comunità è scossa per la prematura scomparsa del piccolo Silverio volato in cielo a soli sei anni. L’Amministrazione comunale tutta si stringe intorno alla famiglia e ne condivide il dolore”, scrive il primo cittadino in un post.

“In segno di rispetto – prosegue Santagata – ho proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali che si terranno il 15 dicembre alle ore 16:00. In segno di partecipazione al triste evento che ha colpito la famiglia del piccolo Silverio, le luci natalizie, in piazza, rimarranno spente”.

La notizia si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto un’intera comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social media.

“Hai combattuto come un leone, sei stato un guerriero, abbiamo sperato tanto anche nell’intercessione del tuo adorato Sant’Andrea, ma alla fine non c’è l’hai fatta, ti ricorderò sempre con la tua allegria e la tua voglia di vivere, eri un bambino bellissimo e solare, Ciao Silverio”, è il commento di un utente.