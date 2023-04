Lutto nel mondo della scuola per la scomparsa prematura di Raffaele Micillo, docente di 49 anni. Da alcuni mesi combatteva contro un male al quale si è arreso nella giornata di ieri. La notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro di Frignano e Orta di Atella, città di cui era originario, lasciando sgomenti amici, colleghi e parenti.

Lutto nell’Agro Aversano, addio al maestro Raffaele Micillo

Micillo lavorava come maestro presso l’Istituto Comprensivo Luca Tozzi di Frignano. Era ben voluto e amato dai suoi piccoli studenti. La comunità scolastica è sotto choc. Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social.

Il cugino Luca Marino gli ha dedicato un lungo e commosso post: “La vita che hai vissuto ti ha scolpito come una roccia. In questi ultimi anni, tra noi sempre solo sguardi di sfuggita, per colpa degli impegni lavorativi di entrambi, ma quei pochi sguardi erano intensi, bastavano per farci capire che andava tutto bene. Ma ultimamente ti ho visto attraversare l’inferno ed hai combattuto come un leone fino alla fine. Sappi che lì tutto sarà più bello che da noi, lì hai ritrovato i tuoi genitori che ti hanno accolto a braccia aperte”.

Toccante anche il messaggio di addio di Carmela: “Non ci sono parole per esprimere il vuoto che lasci. Ti voglio ricordare con la tua ironia e il tuo appellativo ”Maestro Micillo”. E ancora Adelaide: “Che colpo, Raffaele, ci siamo incontrati qualche mese fa: stavi preoccupato per la tua salute ma mai mi sarei aspettato di leggere questa notizia. Mi dispiace tantissimo. Che la terra ti sia lieve”.