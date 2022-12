Una giovane madre è deceduta improvvisamente nella serata di ieri, giovedì 15 dicembre, per un malore. I fatti sono accaduti a San Cipriano d’Aversa, comune della provincia di Caserta.

Giovane madre muore improvvisamente, lascia marito e due figli

M.F, 42 anni, madre di due figli, era titolare insieme al marito di una pizzeria. La donna sarebbe deceduta intorno alle ore 19 di ieri sera nella sua abitazione. A lanciare l’allarme è stato proprio l’uomo che non ha visto arrivare la moglie per andare nel locale, che sorge proprio accanto al loro appartamento.

Uno dei componenti della famiglia è andato a chiamare la 42enne e l’ha trovata esanime, riversa a terra. A quel punto sono stati contattati i soccorsi ma per la 42enne non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Strazio nella zona del centro storico e nell’intera comunità sanciprianese.