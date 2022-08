Lutto a Pompei, in provincia di Napoli, per la prematura scomparsa di Valentina Della Femina. La donna, 39 anni, è morta a causa di una malattia che da tempo la affliggeva. Sposata con Pasquale, era mamma di due figlie piccole.

Lutto a Pompei, Valentina muore a 39 anni

Dopo aver appreso la triste notizia, è partito il tam tam sui social da parte di amici e conoscenti della 39enne. Tra questi, c’è quello di Angela: “Occhi dolci, sorriso luminoso…. tutta una vita davanti….perché, Dio, perché? Grazie dei ricordi belli che sono legati a te e alla nostra infanzia, quando eravamo spensierate e felici e ci rallegrava un panino con la nutella mangiato a piedi scalzi, abituati a camminare sulle pietre. I giochi d’acqua, le barbie, le canzoni di Sanremo scritte sui quaderni, tutti i capricci fatti per dormire insieme. Il tempo separa le strade sempre un po’, ma non scalfisce quei ricordi e quella sensazione di felicità. Ti porto nel cuore”.

“Vola in cielo e porta il tuo sorriso lassù. Essere lontano in momenti così tristi è davvero dura. Riposa in pace, Valentina”, è il commento di Gaetano. Infine, c’è la dedica di Agostino: “Ti voglio immaginare come un angelo bellissimo che proteggi i tuoi figli. Però non sai quanta rabbia sapere che non ti vedranno più, la vita è ingiusta”.