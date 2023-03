E’ stato stroncato da un malore Antonio Scappaticcio, medico veterinario e allenatore di pallavolo della Polisportiva Matese. Nella giornata di ieri l’uomo, 60 anni, si è sentito male e il suo cuore ha smesso di battere.

Lutto nel Casertano, stroncato da malore: muore noto allenatore sportivo

I funerali saranno celebrati domani, 24 marzo alle ore 15,00 presso la Chiesa Ave Gratia Plena, a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Stimato professionista conosciuto anche a Napoli per la sua attività sportiva, lascia affranti dal dolore la compagna Sofia, la piccola Anna Benedetta, i genitori, il fratello e tutti quanti lo hanno conosciuto. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio anche sui social. La notizia è stata accolta con incredulità e dolore.

Tra i tanti messaggi colpisce quello della Federazione Pallavolo Campania. “Lutto nella Pallavolo Campana. Alla famiglia e alla Società Polisportiva Matese, con la quale ‘Tony’ era legato professionalmente e umanamente, le più sentite condoglianze da parte del Presidente Regionale, Guido Pasciari, dei Consiglieri Regionali, dei Componenti del Settore Tecnico Regionale e di tutti Componenti del Comitato stesso.