Un dramma scuote la comunità di Santa Maria Capua Vetere. Pasquale Arzillo è venuto a mancare improvvisamente dopo aver accusato un malore che non gli lasciato scampo.

Lutto nel casertano, Pasquale muore improvvisamente: era un poliziotto

L’uomo, 59 anni, era un sovrintendente capo in forza al commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Arzillo sarebbe deceduto in seguito ad una crisi respiratoria. Inutili i tentativi dal parte del personale sanitario dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’agente è morto dopo poco.

Sotto choc parenti e colleghi dell’uomo dopo la tragica notizia. Decine i messaggi di cordoglio che stanno girando su chat e social in attesa di conoscere la data dei funerali. In tanti vorranno tributare il doveroso omaggio a un servitore dello Stato.

Il precedente

Solo pochi giorni fa, sempre nel casertano, Andrea Di Iorio, carabiniere in servizio presso la compagnia di Mondragone, è deceduto per un infarto fulminante mentre era a casa con moglie e figli. L’uomo aveva 50 anni. In meno di una settimana sono scomparsi improvvisamente due operatori delle forze dell’ordine che lavorano nel casertano.