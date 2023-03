Lutto nel casertano, muore giovane madre

Un terribile lutto ha colpito la comunità di Capua. Benedetta Barone, giovane madre di 47 anni, è deceduta a causa di un terribile male.

Lutto nel casertano, Benedetta muore a 47 anni: addio alla giovane madre

La donna, sposata e con due figli, era molto conosciuta e benvoluta in città. Tifosissima del Napoli, ha lavorato per un periodo nel comune casertano. La tragica notizia della prematura scomparsa della donna ha fatto rapidamente il giro del web e della cittadina casertana.

Decine i messaggi comparsi in queste ore sui social: “Ho appreso, in questo momento, la triste notizia della scomparsa dell’amica Benedetta. Che la terra ti sia lieve”. “Mi avevi detto che saremmo uscite per un karaoke insieme stile vecchi tempi al luppolo?”, scrive l’amica Luana.

I funerali della donna sono stati celebrati nella giornata di oggi, mercoledì 29 marzo, presso il duomo di Capua.