Trovato morto nel bagno, forse stroncato da un malore. La vittima è uno studente di origini marocchine di appena 21 anni residente a Capua, in provincia di Caserta.

Capua, si sente male e va in bagno: muore a 21 anni

La tragedia si è consumata giovedì sera. Il 21enne, Rattab Jassime, era in compagnia dei familiari e ha detto di non sentirsi bene. È così andato in bagno ma dopo alcuni minuti, non vedendolo rientrare, il padre ha bussato alla porta della toilette. Vani i tentativi di ottenere risposta. Così l’uomo ha deciso di sfondare la porta e ha trovato il figlio esanime sul pavimento.

A quel punto è scattato l’allarme ed è stato allertato il 118. Il personale sanitario, giunto sul posto, non ha potuto però fare altro che constatare il decesso. La salma del 21enne adesso si trova presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in attesa dell’esame autoptico. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il ragazzo era uno studente universitario e sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, forse dovuto a problemi cardiaci non diagnosticati.