Sotto choc la città di Capua per la morte di Michelangelo Castelbuono, noto veterinario di 53 anni colpito alcuni giorni fa un malore. Il professionista, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale.

Capua, veterinario accusa malore improvviso: morto pochi giorni dopo

I social sono stati inondati di messaggi di cordoglio. Michelangelo era molto noto in città per il suo lavoro e il suo amore per gli animali. Si sarebbe sentito male a inizio settimana. Nonostante però il ricovero ospedaliero immediato e le cure dei medici, il suo cuore ha cessato di battere nella giornata di ieri.

Note le sue le battaglie per i cani randagi e i salvataggi di gattini abbandonati, come testimoniano le sue foto sui social. La sua famiglia è molto nota in città: per anni i genitori hanno gestito un negozio nel cuore del centro storico. Il suo ambulatorio, invece, si trovava in via Mezza Appia. “Quelle notizie che ti gelano il cuore Michelangelo, che il signore ti possa accogliere tra le sue braccia”, scrive Luca.