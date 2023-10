Dramma in un ostello per studenti a Roma. Fabio Torromeo, 19enne originario della provincia di Caserta e studente fuorisede, è stato ritrovato senza vita nel letto della sua camera.

Lutto nel casertano, Fabio muore nel sonno a 19 anni

A lanciare l’allarme sono stati i compagni di camerata che non l’hanno visto più uscire. Immediato è stato lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. I medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti del medico legale lo studente potrebbe essere deceduto per cause naturali, probabile un malore fatale. Saranno gli accertamenti medico-legali a far luce sul caso.

Su quanto accaduto la Procura vuole vederci chiaro così ha disposto il sequestro della salma. Il corpo del ragazzo è stato trasferito al policlinico Tor Vergata ed è disposizione dell’autorità giudiziaria.