Morto travolto dal suo trattore. E’ successo a Teano, in provincia di Caserta. Ad avere la peggio è stato il 68enne Federico De Francesco.

Teano, travolto dal suo trattore: addio a Federico

Secondo quanto riporta Paesenews.it, la vittima stava lavorando in un terreno si sua proprietà in località San Lieno quando, per cause da accertare, il mezzo agricolo su cui viaggiava si è capovolto. Il 68enne è morto, presumibilmente schiacciato dallo stesso trattore. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ma per l’uomo non vi era più nulla da fare.

I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul posto sono poi sopraggiunti anche i carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Canelli che conducono le indagini sul caso. La notizia della morte di Federico De Francesco sta facendo il giro della comunità di Teano, gettando nello sconforto quanti lo conoscevano.

Tragedia a Pignataro Maggiore

A pochi chilometri di distanza, a Pignataro Maggiore, ha perso la vita, sempre nella giornata di oggi, un altro agricoltore. Si tratta di Giuliano S., 81 anni. L’uomo si era recato in campagna per la raccolta delle olive quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. Anche in questo caso il 118 ne ha constatato il decesso. Dopo un sopralluogo dei carabinieri, la salma è stata riconsegnata ai familiari per i funerali.