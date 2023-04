Si chiamava Antonella C. e aveva 18 anni la ragazza di Casaletto Spartano, piccolo comune del Salernitano, precipitata ieri pomeriggio, giovedì 28 aprile, dal Ponte dello Studente di Lagonegro. La ragazza è morta dopo un volo di decine di metri.

Lutto in Cilento, 18enne muore precipitando dal Ponte dello Studente

Le circostanze della tragedia sono poco chiare. La 18enne, residente in contrada Fortino, fidanzata, da tutti conosciuta come una ragazza tranquilla e solare, sarebbe caduta dal viadotto situato in provincia di Potenza. Secondo Il Mattino si tratterebbe di un gesto volontario.

Antonella è deceduta praticamente sul colpo, dopo lo schianto con il suolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lagonegro per i rilievi del caso. La notizia è arrivata presto a Casaletto Spartano, lasciando sgomenti e increduli amici di famiglia e parenti. Anche la sindaca, Concetta Amato, ha espresso parole di vicinanza e cordoglio.

Le indagini

Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma. La ragazza frequentava l’istituto alberghiero. La salma di Antonella C. è attualmente presso l’obitorio di Lagonegro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Toccherà alla Procura decidere se disporre o meno l’esame autoptico per fare luce su una tragedia che ha colpito la comunità del piccolo comune cilentano.