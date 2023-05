Lutto in Campania, scontro tra due auto: muore giovane carabiniera

Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri su via Modena, nel ferrarese. A perdere la vita nello scontro tra due auto è stata Emily Vegliante, 23enne originaria della Campania, precisamente del beneventano, carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

Scontro tra auto, Emily muore a 23 anni: lascia un figlio piccolo

La giovane era in compagnia di un collega P. D.M., 30 anni, ricoverato in gravissime condizioni. L’auto dei due militari si è scontrata con un’altro veicolo condotto da un 50enne che, improvvisamente ha perso il controllo andando così a occupare la corsia dell’auto dei due giovani carabinieri.

I due si sarebbero trovato improvvisamente l’altra auto davanti, senza poter fare nulla per evitare il violento impatto. La Punto, essendo un modello molto vecchio, non aveva in dotazione gli airbag e altri sistemi moderni di protezione per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. La ragazza lascia un bambino piccolo.