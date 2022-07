Lutto all’Università di Caserta Luigi Vanvitelli. E’ morto, all’età di soli 56 anni il docente di Economia Francesco Pastore. Il professore, editorialista per Il Fatto Quotidiano e LaVoce.info, è stato stroncato da un malore improvviso.

Lutto a Napoli e Caserta, addio al professore Francesco Pastore

Da anni Pastore insegnava alla facoltà di Giurisprudenza nella sede di Santa Maria Capua Vetere. Sono tanti gli studenti che hanno sostenuto l’esame di Economia Politica con lui e che in queste ore hanno voluto ricordarlo con un post o un messaggio sui social. Tra questi anche il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano: “Caro Prof, mi hai ‘sopportato’ nei miei anni di università, siamo poi diventati amici nella vita per poi perderci negli ultimi tempi. Abbiamo discusso spesso sulla visione diversa del mondo, hai voluto però essere al mio fianco per la mia tesi di laurea. Un prof dichiaratamente di sinistra che fa da relatore ad uno studente dichiaratamente di destra che presenta una tesi sul pensiero economico della destra italiana. Alla fine però ci siamo divertiti tanto. Mancherai a tanti e anche a me”.

Cordoglio è arrivato anche dal direttivo dell’Aiga di Napoli Nord che hanno manifestato vicinanza alla collega Linda Maisto, moglie del professore Pastore: “In questo momento così doloroso, porgiamo le nostre più sentite condoglianze a lei e a tutta la famiglia”. E ancora il messaggio di Gianmarco Carozza a nome degli avvocati casertani: “Giungano le più sentite condoglianze all’amica e collega Linda Maisto per la perdita del caro marito Prof. Francesco Pastore, associato di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza prima, Economia poi dell’Università Vanvitelli, persona apprezzata e stimata e punto di riferimento per chi come molti di noi hanno frequentato il suo corso di Laurea. R.I.P.”. I funerali saranno celebrati oggi nellla Parrocchia di Maria Assunta in cielo e Padre Ludovico da Casoria ad Arzano, in provincia di Napoli.

Chi era

Nato a Napoli il 6 giugno 1966, Francesco Pastore si era occupato di diversi temi di ricerca. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, era research fellow dell’IZA (Institute of Labor Economics) di Bonn e country lead della Global Labor Organization, di cui guidava il cluster sui temi della transizione scuola lavoro. Giornalista pubblicista dal 1992, amava affrontare temi di grande attualità in articoli provocatori che hanno quasi sempre un forte seguito sui social media.