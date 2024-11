Si chiamava Marco De Angelis, aveva 32 anni ed era originario di Aversa, il poliziotto deceduto a Gioia Tauro a causa di un malore improvviso. Il giovane agente, in servizio presso il commissariato di Gioia Tauro, è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza dopo che non si era presentato al lavoro nella mattinata di ieri.

Lutto ad Aversa, muore giovane poliziotto: Marco aveva 32 anni

Non vedendolo arrivare per il turno, i colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nato ad Aversa, Marco De Angelis era molto conosciuto nella sua città natale. Prima di intraprendere la carriera in polizia, aveva prestato servizio nella Protezione Civile locale. Il poliziotto aveva deciso di dedicare la sua vita al servizio degli altri, un impegno che aveva portato avanti con dedizione fino alla sua prematura scomparsa.

La salma di Marco De Angelis tornerà oggi in Campania. Nel pomeriggio sarà allestita la camera ardente presso la casa funeraria di via Savoia ad Aversa, dove amici, familiari e conoscenti potranno rendergli omaggio. I funerali si terranno sabato 23 novembre presso la Cattedrale di San Paolo. La tragedia ha colpito profondamente sia i colleghi del commissariato di Gioia Tauro sia i cittadini della città calabrese, che hanno manifestato solidarietà alla famiglia del poliziotto. “L’intera comunità Gioiese si associa in preghiera al dolore della famiglia e dei colleghi”, si legge in un messaggio diffuso in queste ore.