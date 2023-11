È deceduto a causa di un malore improvviso Luigi Della Puca, 62 anni di Aversa. L’uomo era molto noto nella città normanna per aver preso parte al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne come sosia di Gianluca Vacchi.

Lutto ad Aversa, morto il sosia di Gianluca Vacchi: Luigi aveva 62 anni

Secondo una prima ricostruzione, il 62enne sarebbe stato colpito da un ictus che non gli avrebbe lasciato scampo. Il suo cuore ha smesso di battere e i soccorsi si sono rivelati inutili. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del web.

In tanti in queste ore stanno dedicando un pensiero per l’amico scomparso. “Ciao Gigi vola in alto insieme agli angeli“, scrive un utente sulla sua pagina Facebook. “Non ci posso credere … Buon viaggio”, aggiunge un altro.