Acerra piange Francesco Romano. Il giovane, originario del Comune a Nord di Napoli, è morto poche ore fa. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

Lutto ad Acerra, è morto Francesco: “Sei stato un ragazzo esemplare”

Dopo aver appreso la triste notizia è partito il tam tam sui social da parte degli amici e dei parenti del ragazzo. “Tante, troppe le foto di noi due insieme. Ma questa è quella che io ho sempre adorato. Oggi è un giorno triste. Il bene che mi hai voluto e dimostrato non si può descrivere grazie per esserci stato nella mia vita grazie per tutti momenti condividi e per tutte le premure che avevi per me”, scrive Giovanna, zia del ragazzo.

“Ci siamo conosciuti per caso ma da subito ho capito che eri una persona fantastica. Un ragazzo esemplare: educato e rispettoso. La vita è ingiusta; non si può accettare una cosa del genere”, è il ricordo di Mimmo.

“La società QBR si stringe al forte dolore della perdita di Francesco Romano, cognato del nostro presidente Vincenzo Tanzillo e fratello di una nostra grandissima tifosa Teresa. Siamo affranti da questa perdita e siamo vicini alla famiglia, Sentite condoglianza”, è il post apparso sulla pagina ufficiale di Asd Futsal QBR Acerra.