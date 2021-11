Lutto nel mondo della televisione: Riccardo Francesco Ravalli, 39enne, ex cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”, è deceduto in seguito a un incidente stradale. L’uomo era noto per aver preso parte al programma condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana su Canale 5.

Lutto nel mondo della televisione: chi era Riccardo Francesco Ravalli

Riccardo Francesco Ravalli è morto a 39 anni a causa di un sinistro stradale: originario di Catania, viveva in provincia di Pistoia e aveva partecipato nel 2020 alla trasmissione “Uomini e Donne” come cavaliere del trono over, dove aveva corteggiato la dama Daniela Di Napoli. La relazione tra i due non è decollata, motivo per cui Ravalli, accantonata la possibilità di trovare l’anima gemella, aveva poi deciso di abbandonare il noto dating show. Ex albergatore, aveva gestito l’Hotel Casa Rossa di Montecatini.

L’incidente fatale

Il drammatico incidente è avvenuto nella giornata di ieri, verso le 12:30, sulla corsia nord dell’Autobrennero, a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo: Ravalli si trovava a bordo di un furgone quando si è schiantato violentemente contro un mezzo pesante che gli era davanti. Da comprendere la dinamica del sinistro: probabilmente, lo schianto potrebbe essere stato causato da rallentamenti dovuti al traffico eccessivo.

Le condizioni di Ravalli sono apparse subito critiche: sul posto sono giunti gli operatori della Croce rossa di Reggiolo, l’elisoccorso di Parma, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla e Carpi, che hanno dovuto estrarre il corpo dal furgone, incastrato tra le lamiere.

Lacrime e dolore tra coloro che lo conoscevano; diversi i messaggi di cordoglio anche da parte di altri partecipanti al programma “Uomini e donne”. Tra questi, l’ex dama del trono over Luisa Anna Monti, che di recente ha combattuto la sua battaglia contro un cancro al seno, su Instagram ha scritto: «Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo».

Altro lutto a “Uomini e donne”

Non è il primo caso di decesso di un partecipante al noto dating show di Maria De Filippi: lo scorso marzo, Fabio Donato Saccu, volto del trono over nel 2015, è morto a 46 anni a causa di un brutto male.