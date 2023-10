Si è spenta presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno Angelina Comune. La donna, 50 anni, lottava contro un tumore. Il decesso è sopraggiunto poco prima che potesse compiere 50 anni.

Lutto a Succivo e Orta di Atella, Angelina muore prima di fare 50 anni: oggi i funerali

La donna ha lottato a lungo contro una brutta malattia, prima di arrendersi lo scorso weekend. L’ultimo saluto alla 49enne sarà dato oggi, 30 ottobre, in via Cagliari a Succivo. Poi la salma della donna giungerà al cimitero di Orta di Atella per celebrare la funzione religiosa. Lascia tre figli: Manuel, Antonio e Alessia.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore. Le parole più belle sono quelle del figlio che al termine di un lungo messaggio si è rivolto così alla madre: “Spero di rincontrarti al più presto nella prossima vita, dove correrò tra le tue braccia e riuscirò a sentire il tuo profumo ancora una volta”.

“Un’amica, una collega. Angelina Comune era l’esempio di come si affronta la vita. La segreteria Na 2 Nord partecipa commossa al dolore dei congiunti”, sono invece le parole dei colleghi dell’Asl Napoli 2 Nord.