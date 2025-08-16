Una vacanza trasformata in tragedia. È morto a soli 35 anni Salvatore Palmentieri, operaio napoletano originario di Secondigliano, colto da un improvviso malore mentre faceva il bagno nella celebre Blue Lagoon, sull’isola di Comino, a Malta.

Lutto a Secondigliano, Salvatore muore a 35 anni mentre era in vacanza a Malta

L’episodio risale a mercoledì 13 agosto. Palmentieri, che stava trascorrendo alcuni giorni di ferie, aveva deciso di visitare le acque cristalline della laguna. All’improvviso, però, ha iniziato a manifestare gravi difficoltà in mare. A prestargli i primi soccorsi sono stati i guardaspiaggia dell’Emergency Response Rescue Corps, che lo hanno riportato a riva e trasportato d’urgenza alla Baia di Mgarr. Da lì il trasferimento all’ospedale di Gozo, dove purtroppo il 35enne è deceduto poco dopo l’arrivo.

Le autorità maltesi hanno disposto il sequestro della salma e avviato un’inchiesta per fare luce sulle cause precise della morte. Gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire se si sia trattato di un annegamento o di un malore improvviso.

La notizia della scomparsa ha scosso familiari e amici a Napoli, in particolare nel quartiere di Secondigliano, dove Salvatore era molto conosciuto e stimato. In tanti lo ricordano come un ragazzo “solare, dedito al lavoro”, sempre disponibile con tutti.