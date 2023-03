La città di Quarto piange Ilaria Gargiulo, scomparsa all’età di 41 anni. La donna lascia il marito Angelo e quattro figli piccoli. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare.

Lutto a Quarto, Ilaria muore a 41 anni: lascia marito e figlioletti

La triste notizia si è diffusa nella giornata di ieri, 17 marzo, gettando nello sconforto amici e parenti. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social, in particolare su Facebook.

“Eri una ragazza solare, veglia sui tuoi cari. Condoglianze alla famiglia”, è il commento di Titti. “Ilaria cara, che brutta notizia ho ricevuto. Sei stata sempre una ragazza buona e brava, veglia sui tuoi figli e tuo marito che amavi tanto!! Ora sei diventata un angelo”, scrive Silvana. “Ciao Ilaria non dimenticherò mai il tuo sorriso che tu possa riposare in pace e vegliare sui tuoi figli”, è la dedica di Giusy.

I funerali si sono celebrati questa mattina, alle 11, presso la Chiesa di San Castrese, in via Antonio de Curtis, a Quarto, dove in tanti hanno dato l’ultimo saluto alla 41enne.