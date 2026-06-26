Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne di Casalnuovo, gravemente indiziato di aver abusato di un ragazzino di 12 anni. Come riporta l’ANSA, l’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Acerra e trasferito in carcere.

Casalnuovo, presunti abusi su un ragazzino di 12 anni: in carcere commerciante 47enne

L’inchiesta è scattata dopo la denuncia presentata dai genitori del minore, assistiti dall’avvocato Francesco Petruzzi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i presunti abusi sarebbero avvenuti nel tardo pomeriggio dello scorso 13 giugno. A far emergere la vicenda sarebbe stato il forte disagio manifestato dal ragazzo nei giorni successivi ai fatti. Insospettiti dal suo comportamento, i genitori lo avrebbero incoraggiato a confidarsi, fino al racconto di quanto, secondo l’accusa, aveva subito. La madre del dodicenne aveva poi affidato ai social il proprio dolore con un messaggio che aveva profondamente colpito la comunità: “Gli è stata strappata l’infanzia in un istante”, aveva scritto riferendosi al figlio.

La fiaccolata a Casalnuovo

Nei giorni scorsi, a Casalnuovo, circa un centinaio di cittadini aveva partecipato a una fiaccolata per chiedere giustizia e sollecitare l’adozione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. I manifestanti avevano attraversato le strade del paese con candele e cartelli, esprimendo vicinanza alla famiglia del minore. Il 47enne, noto in città anche per la sua attività di commerciante e per aver collaborato in passato a un progetto dedicato a ragazzi in difficoltà, è stato ora raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Nola.

Indagini ancora aperte

Le indagini proseguono per accertare ogni aspetto della vicenda e verificare l’eventuale esistenza di altre possibili vittime. L’uomo resta gravemente indiziato e la sua posizione sarà valutata nel corso del procedimento giudiziario, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.