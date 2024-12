Lutto a Portico di Caserta. Tiziano Mellucci, originario del paese, 48 anni, è deceduto in Germania mentre si trovava al lavoro come corriere. Il dramma si è consumato durante un turno di consegne, quando il furgone da lui guidato si è schiantato, presumibilmente contro un altro veicolo.

Lutto a Portico di Caserta, incidente mentre fa una consegna: Tiziano muore a 48 anni

Purtroppo, per Tiziano non c’è stato nulla da fare. Le autorità tedesche stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La notizia ha gettato nello sgomento l’intera comunità porticese, dove vive il fratello Domenico Mellucci, allenatore e noto responsabile di Macasport.

Tiziano lascia nel dolore la moglie e i figli. La salma sarà riportata in Italia non appena saranno completati gli esami disposti dalle autorità locali, per consentire lo svolgimento del rito funebre nella sua terra natale.