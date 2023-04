Napoli piange Enzo Festa, uno dei titolari della storica cornetteria “Il Ciottolo”, situato in via Marina. L’uomo è deceduto ieri e sulle cause c’è massimo riserbo familiare.

Lutto a Napoli, è morto Enzo Festa de “Il Ciottolo”: “Via un’icona”

La notizia si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto amici, parenti e anche clienti del negozio. Aperto dal 1989, Il Ciottolo è stato e continua ad essere punto di riferimento per migliaia di napoletani.

“Con la tua scomparsa sappiamo che non tutto sarà come prima, ma cercheremo di tenere in vita la tua memoria e portare avanti quello che tu sei riuscito a creare. Hai dedicato la tua vita al lavoro e questo ti fa onore. Riposa in Pace, Enzo”: è l’addio di Gino, amico del titolare della storica cornetteria.

In queste ore sui social sono apparsi decine di messaggi di cordoglio. “A Napoli chi almeno per una volta nella vita non ha mangiato un cornetto al Il Ciottolo e dietro alla cassa per anni e anni ha trovato sempre lui”, scrive un utente su Facebook.

“Oggi è stato un giorno molto triste nel nostro quartiere si è

spento troppo presto Enzo. Sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Riposa in pace e veglia sulla tua famiglia”, è il commento di un cliente abituale del Ciottolo.