Quattro persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria e sono state elevate sanzioni per complessivi 20mila euro al termine di un’operazione congiunta condotta dalla Polizia Municipale di Sant’Antimo, guidata dal comandante Raffaele Vicchiariello, e dai militari dell’Esercito del Raggruppamento Campania.

Sant’Antimo, scoperta fabbrica con deposito illecito di rifiuti: quattro nei guai

Nel corso dei controlli è stata sequestrata un’area di circa mille metri quadrati, comprendente un’intera fabbrica per il confezionamento di abbigliamento e tre aree utilizzate come deposito di rifiuti. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di 15mila euro di sanzioni per il mancato tracciamento dei rifiuti e di ulteriori 5mila euro di sanzioni amministrative.

Nelle aree sequestrate gli operatori hanno rinvenuto materiali ferrosi, scarti di carrozzeria e numerosi pezzi di ricambio accatastati. In uno dei depositi sono stati inoltre scoperti grandi sacchi contenenti scarti tessili che, secondo quanto emerso dai controlli, sarebbero stati pronti per essere abbandonati lungo la strada.