Melito in lutto per la morte di Carmela Russo nota come a a’ Samurchiara. La signora Carmela era uno dei volti storici della città a nord di Napoli. La donna in queste ore viene ricordata con tanto affetto. Sono tanti i messaggi per lei, anche sui social.

Lutto a Melito: addio a Carmela “‘A samurchiara”

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla pagina social Melito Futura: “Partecipiamo al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Carmela Russo detta “a’ samurchiara”, donna simbolo delle più autentiche e genuine tradizioni melitesi”.