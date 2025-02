Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Itri: il piccolo Luigi Maggiacomo, di soli 3 anni, è deceduto nel pomeriggio di ieri durante una lezione di nuoto presso lo “Sport Village” di Fondi.

Lutto a Itri, malore mentre nuota in piscina: il piccolo Luigi muore a 3 anni

Intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio, mentre si trovava nella vasca dedicata ai bambini sotto la supervisione dell’istruttore, Luigi ha accusato un malore improvviso, perdendo conoscenza. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dell’istruttore e l’intervento del personale medico, per il bambino non c’è stato nulla da fare. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi, dove è stato dichiarato il decesso. La Procura di Latina, informata della vicenda, ha disposto l’autopsia per determinare le cause esatte della morte. Nel frattempo, le autorità stanno conducendo accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Itri, dove la famiglia Maggiacomo è molto conosciuta per la gestione di un’azienda agricola. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti ai genitori, Federico e Alexandra, e alla sorellina di Luigi. In segno di lutto, diverse attività locali hanno sospeso temporaneamente le proprie operazioni, e la parrocchia di Santa Maria Maggiore ha organizzato momenti di preghiera in memoria del piccolo. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.