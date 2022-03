Giugliano. È morta all’età di 22 anni Valentina Tramonto, originaria della Terza città della Campania. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare e nel pomeriggio di oggi, 21 marzo, sono stati celebrati i funerali.

Lutto a Giugliano, Valentina muore a 22 anni

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social, dopo la notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa in città. La giovane era molto conosciuta a Giugliano, soprattutto per la sua storia. Nel 2019 Valentina scopri di essere affetta da un tumore al cervello, la famiglia lanciò anche un raccolta fondi per consentire alla 22enne di andare in Germania per sottoporsi ad un delicato intervento.

Fu creata una pagina Facebook ‘Uniamoci per Valentina’ con l’obiettivo di raccogliere la somma di 100mila euro, necessari per finanziare l’operazione e le cure mediche presso una struttura tedesca specializzata. A quella richiesta d’aiuto la comunità giuglianese rispose con straordinaria solidarietà, contribuendo economicamente alle spese mediche che la 22enne dovette affrontare.

La storia di Valentina

Tutto era incominciato da un mal di testa, apparentemente innocuo, poi dopo diversi accertamenti e una biopsia eseguiti all’ospedale Santa Maria delle Grazie, a Pozzuoli, i medici hanno scoperto che Valentina aveva un glioblastoma multiforme di grado 4 al cervello. Da lì l’appello dei parenti affinché la 22enne potesse curarsi in Germania.