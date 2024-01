È morta Anna Cecere, storica commerciante di Giugliano. Insieme al marito, Raffaele Olimpio, ha gestito per anni un negozio di bombole in piazza San Nicola.

Lutto a Giugliano, muore storica commerciante: addio ad Anna Cecere

L’attività commerciale era molto nota in città. Luogo di incontro e di ritrovo per tanti giuglianesi, che spesso si fermavano da “Rafel ‘o bumbularo” anche solo per scambiare qualche parola con lui e a la moglie.

Anna Cecere era benvoluta da tutti. La donna aveva 88 anni. Le esequie si terranno domani alle 15 e 30 presso la Parrocchia di San Nicola. Prevista la presenza di amici, parenti e di tutti coloro che sentiranno il desiderio di darle l’ultimo saluto.