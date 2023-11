È un triste risveglio per la città di Giugliano. Giovanni Ciccarelli, 52 anni, è morto stroncato da un infarto mentre si trovava in Sicilia.

Lutto a Giugliano, camionista si ferma in una piazzola di sosta: muore nel sonno

L’uomo, di professionista camionista, stava lavorando nell’Agrigentino. Come spiega Internapoli.it, si sarebbe fermato per una sosta in una stazione di servizio a Licata per qualche ora di riposo prima di ripartire. Una volta addormentatosi, però, non si è risvegliato più.

Giovanni sarebbe stato stroncato da un infarto improvviso. I soccorritori hanno dovuto forzare la portiera del mezzo pesante per recuperare il corpo e accertarne il decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città di Giugliano, dove l’uomo era molto conosciuto col soprannome di “Chiò Chiò”. La famiglia gestiva il bar “California”, noto punto di ritrovo per molti giuglianesi del centro storico.

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi sui social in segno di lutto e cordoglio. “Anche un altro bravo autista e soprattutto un ottimo ragazzo del nostro paese ci ha lasciato: è morto mentre faceva il suo dovere. Che la terra ti sia lieve”, scrive Salvatore.