Un incidente che non ha lasciato scampo a un 17enne di Casalnuovo. Genny di Criscio, studente del liceo Matilde Serao, è morto dopo aver combattuto due giorni tra la vita e la morte. Ricoverato al Policlinico di Napoli, il giovane si è arreso poche ore fa.

Lutto a Casalnuovo, Genny muore a 17 anni dopo incidente in scooter

Il sinistro risale a due giorni fa ed è avvenuto a Castello di Cisterna. Genny stava rientrando a casa. Immediatamente sono scattati i soccorsi e il trasferimento presso il nosocomio partenopeo ma le ferite riportate nell’impatto sono state ritenute troppo gravi e il cuore di Criscio ha smesso di battere. I funerali si terranno domani 1 gennaio, alle ore 10 e 30, presso la Chiesa della Visitazione. Genny lascia il padre Domenico, la mamma Anna e il fratello Giuseppe.

Il cordoglio della comunità

Una notizia che ci colpisce nel punto più fragile, che ci lascia senza parole e che spezza il respiro di un’intera comunità scolastica – si legge sulla pagina del Liceo Serao – Genny era uno dei nostri ragazzi, parte viva del Serao: dei suoi compagni, dei suoi docenti, delle sue aule, dei suoi giorni. In questo momento di dolore immenso, il Liceo Matilde Serao si stringe con affetto sincero attorno ai genitori, alla famiglia, ai docenti, ai compagni di classe e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendone il cammino”.

Parole di cordoglio sono state espresse anche dall’ex sindaco Massimo Pelliccia. “Una tragedia immensa che colpisce l’intera comunità – scrive Pelliccia -. Che la terra gli sia lieve. Preghiamo per lui e per la sua famiglia, che vive questo immenso dramma”.