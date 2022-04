Lutto a Canale 5: è venuto a mancare Piero Sonaglia, storico assistente di Maria De Filippi. L’annuncio è stato fatto su Instagram da Roberto Cenci: l’uomo era noto per essere apparso più volte durante Uomini e donne, tanto che sui social subito si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio dopo la diffusione della notizia del decesso.

Lutto a Canale 5: muore Piero Sonaglia

Piero è morto giovanissimo, per cause che ancora non sono state rivelate. Era molto amato dal pubblico e più volte era apparso in tv durante i programmi di Maria De Filippi, principalmente Uomini e Donne. Ha lavorato anche in altre trasmissioni Mediaset, tra cui Tu si que vales e Amici.

Il post di Maria De Filippi

Dolore per questa scomparsa da parte di Maria De Filippi. Sull’account di Uomini e donne, è stato pubblicato questo messaggio a sua firma: “Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti.

E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre,

Maria”.

Chi era Piero Sonaglia

Piero è stato presente come tecnico nel mondo dello spettacolo dai tempi della Corrida, quando aveva 21 anni. Da quel momento, ha compreso che il mestiere ideale per lui fosse l’assistente di studio, continuando a lavorare specialmente al fianco di Maria De Filippi. Stimato professionista, ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e tra vari volti noti del mondo dello spettacolo, che oggi lo ricordano con grande affetto.