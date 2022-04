Piero Sonaglia è venuto a mancare nella giornata del 2 aprile 2022: si tratta dello storico assistente di Maria De Filippi, apparso più volte durante la trasmissione Uomini e donne. L’annuncio è stato fatto da Roberto Cenci su Instagram. Vediamo chi era Piero e le cause della sua morte.

Piero Sonaglia: chi era, età, causa morte

Piero Sonaglia è morto il 2 aprile 2022: la notizia è stata data da Roberto Cenci su Instagram, con un post in cui è scritto “Per sempre con noi. Ciao Piero”. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso. Non è nota la sua età ma l’uomo era molto giovane.

Piero Sonaglia: Maria De Filippi, carriera

Piero è noto maggiormente per le sue apparizioni in studio a Uomini e Donne, anche se è presente come tecnico nel mondo dello spettacolo dai tempi della Corrida, quando aveva 21 anni. Da quel momento, ha compreso che il mestiere ideale per lui fosse l’assistente di studio.

Approdato in Fascino, ha preso parte a numerosi programmi, come Tu sì que vales e Amici, che hanno potuto contare sul suo supporto professionale e umano, a tal punto da essere diventato un punto di riferimento per la stessa Maria De Filippi e per i protagonisti delle trasmissioni, sia del dating show che dei talent.

In un’intervista, ha raccontato che le occasioni più difficili da gestire per lui fossero le scelte di Uomini e Donne: “Le puntate più delicate sono quelle delle scelte dove ci troviamo a collaborare con la troupe e la redazione. Vengono separati i ragazzi appena escono dallo studio, ci si accerta che non si incontrino e che vadano nel lato gusto. Una volta rientrati, gli vengano fatte indossare delle cuffie per non fargli ascoltare quello che sta accadendo, fino all’istante prima del loro ingresso”.

Piero Sonaglia: Instagram

Piero non era presente sui social con un proprio account personale.