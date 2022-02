Bacoli piange la scomparsa di un giovane cittadino. È morto all’età di 35 anni Placido Illiano, noto per la sua attività di ricercatore che lo ha portato oltre oceano, fino negli USA.

Lutto a Bacoli, morto giovane ricercatore scientifico: Placido aveva soli 35 anni

Il 35enne ha combattuto a lungo contro un brutto male, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Dopo aver appreso la notizia della sua improvvisa dipartita, è partito il tam tam sui social da parte di amici e conoscenti.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. “È un giorno di lutto. Bacoli piange per la morte di Placido Illiano. Giovane ricercatore scientifico, 35 anni. Un male incurabile lo ha portato via alla sua famiglia, alla nostra comunità. Placido era tra i professionisti più brillanti del nostro paese”, ha scritto il primo cittadino.

“A Miami, negli Stati Uniti d’America, per anni, ha ottenuto premi e riconoscimenti per la passione e la competenza con cui portava avanti il proprio servizio a favore della ricerca e della scienza. Orgoglio di Bacoli, nel mondo. Tra i migliori figli di questa città. Un orgoglio italiano. Il suo esempio non sarà dimenticato – prosegue Della Ragione -. Il suo esempio, dovrà essere raccontato ai più piccoli. Per spronarli ad essere come Placido. Eccellenze. Mi stringo forte alla mamma, al papà, alla sorella, ai fratelli”.