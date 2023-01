Si è spento all’età di 46 anni Biagio Lucci, originario di Bacoli, comune dell’area flegrea. Pare che l’uomo sia stato stroncato da un arresto cardiaco, che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Teresa Antonietta e i figli Nicola e Michele.

Lutto a Bacoli, è morto Biagio Lucci: aveva 46 anni

Conosciuto in città come “Biagino Chiappariello”, la sua improvvisa dipartita lascia un vuoto incolmabile ai suoi cari. La notizia della sua morte non solo si è rapidamente diffusa a Bacoli, ma anche sui social. In queste ore sono infatti apparsi decine di messaggi di cordoglio e dediche da parte di amici e conoscenti.

“Caro Biagio, quanti momenti belli passati a ridere e a chiacchierare, ogni volta che venivo a comprare le uova da tua mamma….. Io sono sconvolta….. Mi raccomando mo che stai lassù dai la forza a tutti, ai tuoi figli e alla tua famiglia, per poter sopportare questo dolore. Che la terra ti sia lieve”, scrive Teresa su Facebook. I funerali si celebreranno questa mattina, alle 10,30, nella Chiesa del Cristo Re, in via Bellavista a Bacoli.