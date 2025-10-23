Lusciano, rissa fuori noto bar: 47enne di Trentola in ospedale. Cinque denunciati

Si sono conclusi nella mattinata di oggi gli accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di Lusciano, nel casertano, in merito a un episodio di violenza avvenuto lo scorso 3 ottobre in Piazza Vittoria, nei pressi di un noto bar.

Lusciano, rissa all’esterno di noto bar: 47enne di Trentola in ospedale. Cinque denunciati

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la rissa sarebbe scaturita a seguito di una una lite scoppiata per futili motivi, degenerata poi in una vera e propria aggressione ai danni di un uomo di 47 anni di origine marocchina, residente a Trentola Ducenta. Le indagini – condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e l’escussione di diversi testimoni – hanno permesso di individuare cinque persone, tutte residenti a Lusciano, ritenute responsabili dell’episodio.

La vittima, colpita ripetutamente durante l’aggressione, ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa 40 giorni. I soggetti coinvolti, di età compresa tra i 16 e i 54 anni, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. Alcuni di loro risultano già noti alle forze dell’ordine, mentre altri non hanno precedenti. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’esito delle indagini, che proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità individuali.