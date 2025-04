I tre ragazzi sono stati ripresi da alcune telecamere di sicurezza installate all’esterno di bar e esercizi commerciali in via Concetto Marchesi del piccolo centro di Lusciano, nel casertano, mentre in piena notte maneggiavano pistole, sfollagente e tirapugni, proprio come se stessero organizzando un raid.

Lusciano, maneggiano pistole e tirapugni fuori da un bar: denunciati tre giovani

L’immediato intervento dei militari dell’Arma, scaturito dalla segnalazione di alcuni residenti nella mattinata odierna, seriamente preoccupati per l’accaduto, ha consentito l’acquisizione e l’analisi dei filmati prima che venissero sovrascritti dal normale loop temporale. I frame registrati, nei quali poco dopo le 02.00 di notte, appare un ragazzo circondato da altri giovani, visibilmente agitato, mentre preleva una pistola da una scatola adagiata sul ciglio della strada, occultandola nei pantaloni e subito dopo, due dei presenti si avvicinano e si scambiano oggetti atti ad offendere per poi allontanarsi, hanno permesso anche attraverso l’incrocio dei dati raccolti dai militari, di identificarli e rintracciali.

I tre spavaldi, raggiunti presso le rispettive abitazioni di Lusciano, sono statati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. La ricerca delle armi, eseguita in tutti gli appartamenti con il supporto di unità cinofila specializzata, appartenente al Nucleo Antisabotaggio dell’aeroporto di Grazzanise, ha portato al rinvenimento e sequestro di una pistola calibro 7.65, illegalmente detenuta, funzionante ma priva di munizionamento, due pistole scacciacani prive di tappo rosso, uno sfollagente ad estrazione telescopica e due tirapugni. I tre giovani, tutti incensurati, dovranno rispondere di violazione della legge sulle armi e detenzione illegale di arma da fuoco.