Lusciano, incendio al pub “Benvenuti al Sud”: “Costretti a chiudere fino a data da destinarsi”

Un incendio ha causato danni ingenti al pub “Benvenuti al Sud” di viale della Libertà, a Lusciano. A renderlo noto sono stati gli stessi titolari dell’attività, che sui social hanno annunciato la chiusura temporanea del locale per consentire le necessarie verifiche e i lavori di ristrutturazione.

Lusciano, incendio al pub “Benvenuti al Sud”: “Chiusi fino a data da destinarsi”

“Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulla riapertura, con l’impegno di tornare più determinati e carichi di prima. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la comprensione e il supporto”, si legge nel messaggio condiviso sui social. Al momento non è stata ancora fissata una data per la riapertura del pub, punto di riferimento per la movida locale.