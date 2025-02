Due persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli nell’ambito delle indagini sull’installazione delle luminarie sull’Arco dell’Annunziata. L’accusa è di violazione del patrimonio culturale e della realizzazione di opere illecite senza le necessarie autorizzazioni. A dicembre, la Soprintendenza aveva inviato una nota al Comune di Aversa segnalando l’assenza di autorizzazioni per l’allestimento degli addobbi natalizi, chiedendone l’immediata rimozione.

Luminarie ad Aversa, scattano due denunce. Oliva: “Fiducioso della magistratura”. De Michele: “Mai ricevuto chiarimenti”

Sul caso interviene il vicesindaco e l’assessore ai Grandi Eventi, Alfonso Oliva: “Non ho rilasciato dichiarazioni finora perché, in qualità di vicesindaco e assessore al ramo, non ho ricevuto alcuna notizia di reato. Certo è che le regole vanno rispettate, ho ampia fiducia nella magistratura, ma questa vicenda non deve trasformarsi in un atto antiaversano: le luminarie vengono montate sull’Arco da circa vent’anni”.

Critico il consigliere d’opposizione Mario De Michele (centrosinistra): “A dicembre avevamo presentato atti e un’interrogazione per chiarire la situazione, chiedendo spiegazioni sull’installazione proprio sull’Arco dell’Annunziata, ma non abbiamo ricevuto risposta. Attendiamo fiduciosi le indagini della magistratura, ma questa vicenda è sicuramente un danno d’immagine per la città”.