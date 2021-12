Lockdown per i non vaccinati. E’ questa l’ultima ipotesi che circola negli ambienti del governo. La crescente diffusione della variante Omicron (che dovrebbe raggiungere il picco a gennaio 2022) nel mondo e l’aumento dei contagi in Italia degli ultimi giorni potrebbero generare una situazione fuori controllo senza misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già varate. E così nella mente del premier Draghi (e non solo) sta prendendo forma l’utilizzo del ritorno al lockdown generale per i soggetti ancora sprovvisti di vaccino. In Germania lo strumento è stato adottato con successo a tal punto da far calare i contagi i contagi di oltre il 60%: da 74mila a 10mila positivi nel giro di poche settimane.

Lockdown per i No Vax: il governo si divide

Anche se il modello tedesco sta diventando terreno di scontro nei meandri del governo fra chi si esprime a favore del lockdown e chi ne farebbe a meno. Per il fronte del “NO” è intervenuto nel pomeriggio sulla questione il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: “Lockdown per non vaccinati? Non è necessario, per ora. Le restrizioni con il green pass rafforzato già esistono. Il crollo dei contagi, registrato in Germania con il lockdown per i non vaccinati, riguarda la variante Delta.” Ma c’è chi si dichiara a favore della misura per i non vaccinati come il senatore di Italia Viva Matteo Renzi. L’ex premier fiorentino attraverso un video divulgato sui social lancia la sua proposta: “Vado un po’ controcorrente, io la penso come Bassetti. Perché il virus è cambiato, è più contagioso ma meno aggressivo. E allora cambiamo le regole. Come? Prima regola: se sei vaccinato non vai in quarantena in caso di contatto con un positivo. Seconda regola: acceleriamo sui vaccini, anche sulle terze dosi, anche senza prenotazioni. Terza regola: se ci sono restrizioni, facciamole solo per i No Vax perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte di chi non si è fatto vaccinare”.

Si preannunciano dunque giorni di fuoco sull’utilizzo di nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini non vaccinati.